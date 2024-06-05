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В Конгрессе США поддержали законопроект о санкциях против МУС

Документ поддержали 247 представителей Конгресса.
Мария Зайцева 2024-06-05 00:52:13
© Фото: IMAGO Klaus Rainer Krieger Globallookpress

Палата представителей Конгресса США поддержала законпроект о возможном введении санкций против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается из трансляции заседания на телеканале C-SPAN.

Документ был представлен по инициативе республиканцев. В нем подчеркивается, что администрации США необходимо вводить санкции в отношении МУС, если суд начнет разбирательства в отношении Штатов и их союзников и «пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под защитой».

К такой категории относятся граждане США, которые работают на правительство страны, включая военных, а также население стран-союзников Вашингтона, в случае, если государства не признают юрисдикцию МУС.

Санкции могут быть применены и к лицам, которые оказывают содействие работе МУС. В таком случае им откажут в выдаче виз, заморозят активы в США и запретят американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.

Ранее 4 июня документ был одобрен процедурным комитетом палаты представителей США.

#в стране и мире #санкции #Конгресс #МУС #Палата представителей США
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