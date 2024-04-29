Алиев заявил Блинкену о начале демаркации границ с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев входе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о начале демаркации границ с Арменией. Алиев назвал это положительным шагом.

«Президент Азербайджана в ходе беседы отметил, что вслед за процессом делимитации положительным шагом стало и начало демаркационных работ на границе двух стран», - сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Телефонный разговор состоялся по инициативе США. Блинкен поддержал мирную повестку и нормализацию двусторонних отношений официальных Баку и Еревана.

Ильхам Алиев уточнил, что главы министерств иностранных дел Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алматы, где продолжат мирные переговоры на основе предложений Казахстана. Алиев добавил, что поддерживает любые модели сотрудничества без разделительных линий на Южном Кавказе.