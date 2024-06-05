Украинцам со вторым гражданством США запретили выезжать из страны

Украинцам в возрасте от 18 до 60 лет, обладающих гражданством США как вторым, запретили свободно выезжать из страны. Об этом сообщило американское посольство в Киеве, уточнив, что таким образом их правовой статус уравнивается со статусом остальных граждан Украины.

«Двойные граждане Соединенных Штатов и Украины считаются исключительно украинскими гражданами при пребывании на Украине, на них распространяются все права и обязанности граждан страны», - цитирует заявление 360.

До этого обладатели двойного гражданства могли свободно выезжать из Украины, если у них была регистрация США в качестве места жительства. С 1 июня эта льгота перестала действовать.

Ранее сообщалось, что студентов и аспирантов украинских вузов обяжут сдавать промежуточный экзамен, чтобы доказать, что они действительно учатся, а не просто уклоняются от мобилизации. Тем, кто не сдаст, грозит отчисление и мобилизация, потому что они потеряют право на отсрочку.