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Украинцам со вторым гражданством США запретили выезжать из страны

Теперь люди, которые обладают американским и украинским гражданством, не смогут покинуть Украину.
Анастасия Бобылева 2024-06-05 04:29:44
© Фото: Friedemann Kohler dpa Globallookpress

Украинцам в возрасте от 18 до 60 лет, обладающих гражданством США как вторым, запретили свободно выезжать из страны. Об этом сообщило американское посольство в Киеве, уточнив, что таким образом их правовой статус уравнивается со статусом остальных граждан Украины.

«Двойные граждане Соединенных Штатов и Украины считаются исключительно украинскими гражданами при пребывании на Украине, на них распространяются все права и обязанности граждан страны», - цитирует заявление 360.

До этого обладатели двойного гражданства могли свободно выезжать из Украины, если у них была регистрация США в качестве места жительства. С 1 июня эта льгота перестала действовать.

Ранее сообщалось, что студентов и аспирантов украинских вузов обяжут сдавать промежуточный экзамен, чтобы доказать, что они действительно учатся, а не просто уклоняются от мобилизации. Тем, кто не сдаст, грозит отчисление и мобилизация, потому что они потеряют право на отсрочку.

#в стране и мире #Украина #сша #двойное гражданство #запрет на выезд
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