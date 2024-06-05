Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли удары из самоходной артиллерийской установки 2С3М «Акация» по позициям ВСУ на Авдеевском направлении. На опубликованных кадрах - поражение самоходной гаубицы противника.

Калибр снарядов - 152 миллиметра. Артиллеристы спокойны, действуют четко и слаженно. Излишняя спешка в их деле ни к чему. Расчет бьет прямо по позициям боевиков.

Кадры объективного контроля подтверждают - еще одно орудие националистов уничтожено. Над лесопосадкой, где противник пытался замаскировать гаубицу в зелени, поднимается густой белый дым.

Расчеты «Акаций» каждый день бьют на результат, сжигая в том числе американские образцы вооружения. старший офицер батареи с позывным Пчела рассказал, какие цели уничтожают бойцы.

«Разбили буквально четыре дня назад Bradley и минометный расчет. В основном работаем на расстоянии 14-15 километров», - сообщил он.

Основная задача для российской артиллерии сегодня - это прикрытие пехоты. Штурмовики регулярно запрашивают поддержку, и расчет «Акации» готов ее оказать в любое время суток.

Ранее штурмовики группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи с пехотой ВСУ. Благодаря поддержке БМП-3 штурмовые группы смогли подойти на дистанцию атаки и занять опорный пункт противника.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.