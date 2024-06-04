Бронегруппа БМП-3 уничтожила блиндажи с пехотой врага в зоне СВО

Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 группировки войск «Запад» поддержали российских штурмовиков и уничтожили боевиков в блиндажах. Об этом сообщает Минобороны России.

Координаты противника были переданы воздушной разведкой. Бронегруппа БМП-3 выдвинулась на закрытую огневую позицию и открыла огонь из 100-миллиметровых пушек. Стрельбу при этом корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов.

«Прямыми попаданиями удалось уничтожить два блиндажа с личным составом ВСУ, пытавшимся укрыться от обстрела», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что благодаря поддержке со стороны боевых машин пехоты штурмовики смогли выйти на дистанцию атаки и успешно заняли украинский опорный пункт.

Завершив выполнение огневой задачи, экипажи БМП-3 быстро покинули огневые позиции, направившись в безопасный район, чтобы пополнить боекомплект и обслужить технику.

Ранее сообщалось, что расчет «Гиацинта» уничтожил спрятавшуюся в укрытии группу из десяти боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.