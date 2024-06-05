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Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия

Российский президент подчеркнул, что, если что-то будет угрожать России, она имеет право использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, это прописано в ядерной доктрине.
Анастасия Бобылева 2024-06-05 23:47:21
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, при каком сценарии Россия может нанести ядерный удар. Он напомнил про ядерную доктрину, в которой указано, что в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, Москва имеет право использовать любые средства.

«У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства», - заявил он.

Он призвал другие страны не доводить не только до самого использования ядерного оружия, но даже до угрозы его применения. По словам Путина, к этому вопросу нельзя относиться поверхностно, напротив, нужно относиться «профессионально».

Помимо этого, Путин отметил, что Россию постоянно обвиняют в том, что она «машет ядерной дубинкой». При этом вопрос об использовании ядерного оружия зачастую исходит от других стран.

«Разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», - подчеркнул президент.

Также Путин рассказал, что нужно для прекращения конфликта на Украине. Отвечая на вопрос американского журналиста, он заявил, что если США прекратят поставки оружия Киеву, то конфликт завершится за два-три месяца.

#Россия #в стране и мире #ядерное оружие #Запад #угроза #Владимир Путин
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