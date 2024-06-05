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Глав СМИ из недружественных стран пригласили на встречу с Путиным

Встреча пройдет в традиционном формате «без ограниченной повестки дня» в открытом режиме.
Игнат Далакян 2024-06-05 14:50:13
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент Российской Федерации проведет встречу с руководителями крупнейших информационных агентств на полях ПМЭФ. Глава государства также проведет содержательную беседу с представителями недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будут и агентства из недружественных стран, и крупнейшие мировые агентства, и также официальные государственные агентства дружественным нам или даже партнерских государств», - сказал Песков.

По его словам, планируется свободная беседа без ограниченной повестки дня, которая будет проводиться в открытом режиме.

Напомним, Петербургский международный форум проходит с 5 по 8 июня. Встреча российского президента с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ носит традиционный характер. Однако такие встречи не проводились в 2022 и в 2023 годах. В 2021 году она прошла по видеосвязи, а в 2020-м сам форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

#в стране и мире #пмэф #Владимир Путин #СМИ #Дмитрий Песков #встреча #недружественные страны
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