Глав СМИ из недружественных стран пригласили на встречу с Путиным

Президент Российской Федерации проведет встречу с руководителями крупнейших информационных агентств на полях ПМЭФ. Глава государства также проведет содержательную беседу с представителями недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будут и агентства из недружественных стран, и крупнейшие мировые агентства, и также официальные государственные агентства дружественным нам или даже партнерских государств», - сказал Песков.

По его словам, планируется свободная беседа без ограниченной повестки дня, которая будет проводиться в открытом режиме.

Напомним, Петербургский международный форум проходит с 5 по 8 июня. Встреча российского президента с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ носит традиционный характер. Однако такие встречи не проводились в 2022 и в 2023 годах. В 2021 году она прошла по видеосвязи, а в 2020-м сам форум не проводился из-за пандемии коронавируса.