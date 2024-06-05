Путин отреагировал на поставки Германией оружия в зону конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки оружия в зону конфликта всегда являются плохим шагом. Об этом глава государства сказал на встрече с главами иностранных СМИ на полях Петербургского международного экономического форума, комментируя передачу немецкого вооружения в Киеву.

«Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо, тем более если это связано с тем, что те, кто поставляют, не только поставляют, а управляют этим оружием», - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что это очень серьезный и очень опасный шаг.

Кроме того, глава государства заявил, что новые поставки Берлином дальнобойных ракет Киеву, которыми могут наносить удары по российской территории, окончательно разрушают российско-германские отношения.

Российский лидер проводит беседу с главами крупнейших международных СМИ на полях Петербургского международного экономического форума. В ней также участвуют представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.