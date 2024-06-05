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Боец Архитектор рассказал, как рядом с ЗРК «Бук» упал снаряд HIMARS

Заместитель командира батареи Архитектор рассказал, как снаряд HIMARS упал рядом с ЗРК «Бук». Машина получила незначительные повреждения, но из экипажа никто не пострадал.
Павел Кольцов 2024-06-05 05:59:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Расчет ЗРК «Бук» показал боевую работу на Угледарском направлении. на опубликованных кадрах бойцы нанесли удар по беспилотнику ВСУ и уничтожили его одной ракетой.

Военнослужащие ведут счет пораженным целям, отмечая их знаками на борту боевой машины. Заместитель командира батареи с позывным Архитектор рассказал об этих знаках. Он вспомнил, как однажды противник выпустил в сторону «Бука» снаряд HIMARS, однако не попал - боеприпас вошел во вспаханную землю, и машина почти не пострадала.

«В прошлом году в сентябре прилетел HIMARS, буквально в десяти метрах. Повезло тем, что земля была вспаханная, и он ушел внутрь. Никто из расчета не пострадал, все целы. Машину покорежило немного, ее отправили в ремполк, там отремонтировали, и теперь она снова в строю», - поделился он.

Архитектор также рассказал, с какими трудностями сталкивался его расчет во время боевой работы. По его словам, сначала уничтожать снаряды HIMARS было сложно, однако сейчас наши бойцы научились сбивать их так же, как и снаряды других РСЗО.

«Поначалу было трудно работать по РСЗО HIMARS, но мы наловчились, отработали, отточили свое мастерство. Теперь сбиваем как HIMARS, так и РСЗО "Ольха"», - сообщил военнослужащий.

Забайкалькие зенитчики круглосуточно находятся на боевом дежурстве. Комплексы средней дальности «Бук» только одна составляющая многоступенчатой системы ПВО, обеспечивающей прикрытие нашим подразделениям на Угледарском направлении.

Ранее российские военнослужащие сбили снаряды РСЗО «Ольха» украинских боевиков в небе над Курской областью. Как сообщили в Минобороны России, 4 июня около 13:00 по московскому времени ВСУ пытались совершить террористическую атаку в регионе.

Материал подготовили Павел Кольцов, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВСУ #HIMARS #ЗРК Бук #наш эксклюзив #Угледарское направление
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