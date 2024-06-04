ВС РФ сбили снаряды РСЗО «Ольха» в небе Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе украинских снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха».
Вражеские реактивные снаряды были сбиты в небе над территорией Курской области.
Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением «Ольхи» была пресечена около 13.00 по московскому времени.
В российском оборонном ведомстве отметили, что снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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