ВС РФ сбили снаряды РСЗО «Ольха» в небе Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе украинских снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха».

Вражеские реактивные снаряды были сбиты в небе над территорией Курской области.

Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением «Ольхи» была пресечена около 13.00 по московскому времени.

В российском оборонном ведомстве отметили, что снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.