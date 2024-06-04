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ВС РФ сбили снаряды РСЗО «Ольха» в небе Курской области

Попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 13.00 по московскому времени.
2024-06-04 16:02:10
© Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе украинских снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха». 

Вражеские реактивные снаряды были сбиты в небе над территорией Курской области. 

Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением «Ольхи» была пресечена около 13.00 по московскому времени. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #пво #Курская область #РСЗО #ольха #уничтожение
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