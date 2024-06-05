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Адвокат Елфимов рассказал о панических атаках Ральфа Новака

По словам адвоката Елфимова, осужденный за хищение акций каршеринга Ральф Новак даже не помнит, как попал в немецкое посольство.
Игнат Далакян 2024-06-05 19:29:30
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Из-за панической атаки Ральф Новак бегал по парку, падал и получил много ссадин. Он не помнит как попал в посольство ФРГ в Москве, оклимавшись, пошел сдаваться силовикам. Об этом рассказал «Звезде» его адвокат Константин Елфимов.

Он предположил, что дипмиссия для «воспаленного мозга» инвестора стала единственным укрытием, где можно было прийти в себя.

«После 13 месяцев пребывания в СИЗО у него начались панические атаки, я сам за этим наблюдал. У него такое бывает иногда», - сказал Елфимов.

Защита будет готовить ходатайство для условно-досрочного освобождения бизнесмена. Сейчас Ральф Новак находится в СИЗО.

Напомним, 3 июня Тушинский районный суд приговорил Ральфа Новака к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении акций из компании каршеринга. На приговор он не пришел и пытался получить убежище в немецком посольстве.

#адвокат #суд #СИЗО #наш эксклюзив #каршеринг #хищение #Ральф Новак
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