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Der Spiegel: немецкий бизнесмен пропал в посольстве в Москве

По словам адвоката, предприниматель опасался «снова попасть в тюрьму».
Глеб Владовский 2024-06-05 09:00:07
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Предприниматель из Германии Ральф Новак, в попытках скрыться от правосудия, пропал в немецком диппредставительстве в Москве. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Бизнесмена приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о хищении свыше 50% акций каршеринга BelkaCar. Однако на само оглашение решения суда немец не пришел, передает 360.

По словам его адвоката, Константина Елфимова, после приговора Тушинского суда Москвы его клиента охватила паника «из-за страха снова попасть в тюрьму».

Однако с юридической точки зрения, шансы получить убежище в посольстве низкие, поскольку его должны были в таком случае передать местным властям. Связано это с тем, что Новак находился под домашним арестом.

#в стране и мире #Германия #бизнесмен #исчезновение #посольство германии
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