Премьер-министр Индии Моди подал в отставку

Индийский премьер-министр Нарендра Моди провел встречу с президентом страны Драупади Мурму, во время которой подал в отставку.

«Премьер-министр Нарендра Моди встретился с президентом Драупади Мурму в Раштрапати-Бхаване в среду и подал в отставку вместе со своим советом министров накануне церемонии принятия присяги нового кабинета. Он также рекомендовал распустить 17-ю Лок сабху», - пишет издание Hindustan Times, сославшись на данные секретариата президента.

Отмечается, что глава страны Мурму приняла его отставку, рекомендовав Моди и его кабинету министров продолжить работу до тех пор, пока не сформируется новое правительство.

Согласно данным The Indian Express, Нарендра Моди может пойти на третий срок подряд, и принятие им присяги может состояться уже в субботу, 8 июня. Церемония принятия присяги кабинета министров, вероятнее всего, также состоится в субботу.

По результатам выборов в нижнюю палату парламента Индии Лок сабху, партия Нарендры Моди «Бхаратия Джаната Парти» получила 240 подтвержденных мандатов, что на 32 меньше того, что необходимо для формирования правительства простого большинства.

Однако с учетом голосов входящих в возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» партий, тот получил 292 из 543 мест в парламенте Индии, благодаря чему Моди сможет сформировать новый кабинет министров.