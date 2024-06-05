МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер-министр Индии Моди подал в отставку

Премьер-министр Индии Моди подал в отставку вместе с кабинетом министров, встретившись с президентом страны Мурму.
Марина Крижановская 2024-06-05 12:33:08
© Фото: IMAGO, Hindustan Times, Globallookpress

Индийский премьер-министр Нарендра Моди провел встречу с президентом страны Драупади Мурму, во время которой подал в отставку.

«Премьер-министр Нарендра Моди встретился с президентом Драупади Мурму в Раштрапати-Бхаване в среду и подал в отставку вместе со своим советом министров накануне церемонии принятия присяги нового кабинета. Он также рекомендовал распустить 17-ю Лок сабху», - пишет издание Hindustan Times, сославшись на данные секретариата президента.

Отмечается, что глава страны Мурму приняла его отставку, рекомендовав Моди и его кабинету министров продолжить работу до тех пор, пока не сформируется новое правительство.

Согласно данным The Indian Express, Нарендра Моди может пойти на третий срок подряд, и принятие им присяги может состояться уже в субботу, 8 июня. Церемония принятия присяги кабинета министров, вероятнее всего, также состоится в субботу.

По результатам выборов в нижнюю палату парламента Индии Лок сабху, партия Нарендры Моди «Бхаратия Джаната Парти» получила 240 подтвержденных мандатов, что на 32 меньше того, что необходимо для формирования правительства простого большинства.

Однако с учетом голосов входящих в возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» партий, тот получил 292 из 543 мест в парламенте Индии, благодаря чему Моди сможет сформировать новый кабинет министров.

#в стране и мире #Индия #кабинет министров #Выборы в парламент #нарендра моди #подать в отставку
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 