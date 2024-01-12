Сомнолог Бузунов рассказал о простом правиле 15 минут для здорового сна

Ученые установили, что прерывистый сон приводит к раннему старению мозга. Исследования провели в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

В испытаниях участвовали 500 добровольцев в возрасте от 30 до 40 лет. Каждому выдали так называемые умные часы, которые реагируют на движение. Ко всему прочему, испытуемых регулярно тестировали - проверяли память, заставляли считать в уме.

Ученые пришли к выводу, что важно не столько количество, сколько качество сна. Те, у кого сон прерывистый, могут испытывать проблемы с памятью и работой мозга.

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов в беседе со «Звездой» рассказал о простом правиле 15 минут.

«Человек должен за 15 минут заснуть, не более 15 минут. Ночью должно быть не более 15 минут суммарно пробуждений, с утра человек может даже чуть-чуть недоспать, но за 15 минут включиться в обычную нормальную жизнь», - сказал он.

Детям до пяти лет специалисты рекомендуют спать по 10-13 часов, младшим школьникам - по 9-11 часов, подросткам - 8-10, взрослым - 7-9 часов, а вот людям пожилым - тем, кто старше 65 - отдыхать нужно не меньше 7 часов.

По словам Бузунова, важно, чтобы человек соблюдал режим сна - ложился спать и просыпался в одно и то же время. При этом не следует фиксироваться на том, что нужно засыпать как можно раньше - важно выбрать комфортный график и следовать ему.

«Вы можете ложиться в 10 вечера и вставать в шесть утра, но соблюдать такой режим. Все будет прекрасно, вся продукция гормонов подстроится под этот режим. С другой стороны, вы можете ложиться в два часа ночи, но до этого находиться в освещенном пространстве, причем создавая искусственный яркий белый свет», - привел пример сомнолог.

По словам эксперта, таким образом мозг будет думать, что сейчас день. Далее можно использоваться блэкаут-шторы, спать до 10 утра и при этом хорошо высыпаться. За счет темных занавесок удастся создать эффект ночи даже поздним утром, отметил Бузунов.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» дал несколько советов, как после праздников вернуться к здоровому образу жизни, в частности, с помощью сна.