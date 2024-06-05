Исчезнувший после приговора немец Новак сам пришел к правоохранителям

Немецкий инвестор Ральф Новак добровольно явился в отделение правоохранительных органов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Ивана Гилева.

«Новак добровольно явился в правоохранительные органы, сейчас его оформляют. Перед вынесением приговора у него случился нервный срыв, затем он обратился к адвокатам и по рекомендации сегодня добровольно явился для отбывания наказания», - рассказал адвокат.

В понедельник Тушинский районный суд приговорил Новака к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей по делу о хищении более 50% акций каршеринга BelkaCar. Немецкий предприниматель не явился на оглашение приговора. Ральф Новак искал политическое убежище в посольстве Германии в столице. Утром 5 июня издание Der Spiegel сообщило о пропаже инвестора из диппредставительства в Москве.