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Исчезнувший после приговора немец Новак сам пришел к правоохранителям

Бизнесмен Ральф Новак приговорен к пяти годам тюрьмы за хищение акций каршеринга BelkaCar.
Услада Дубинина 2024-06-05 16:39:39
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости

Немецкий инвестор Ральф Новак добровольно явился в отделение правоохранительных органов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Ивана Гилева.

«Новак добровольно явился в правоохранительные органы, сейчас его оформляют. Перед вынесением приговора у него случился нервный срыв, затем он обратился к адвокатам и по рекомендации сегодня добровольно явился для отбывания наказания», - рассказал адвокат.

В понедельник Тушинский районный суд приговорил Новака к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей по делу о хищении более 50% акций каршеринга BelkaCar. Немецкий предприниматель не явился на оглашение приговора. Ральф Новак искал политическое убежище в посольстве Германии в столице. Утром 5 июня издание Der Spiegel сообщило о пропаже инвестора из диппредставительства в Москве.

#в стране и мире #Инвестиции #приговор суда #хищение #Новак
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