Шойгу констатировал, что в ШОС ожидают скорого вступления Белоруссии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ШОС ожидают очень скорого вступления Белоруссии в эту организацию.

На встрече министров обороны стран-участниц ШОС глава российского оборонного ведомства констатировал, что состав участников совещания расширяется и поприветствовал Иран с вступлением в ряды международной организации.

«Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия», - сказал Шойгу.