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Шойгу констатировал, что в ШОС ожидают скорого вступления Белоруссии

Сергей Шойгу назвал грядущее вступление Белоруссии в ШОС важным моментом в укреплении безопасности.
2024-04-26 10:59:25
© Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ШОС ожидают очень скорого вступления Белоруссии в эту организацию.

На встрече министров обороны стран-участниц ШОС глава российского оборонного ведомства констатировал, что состав участников совещания расширяется и поприветствовал Иран с вступлением в ряды международной организации.

«Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия», - сказал Шойгу.

#в стране и мире #Сергей Шойгу
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