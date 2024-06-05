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Назначение Шойгу координатором ОПК не повлияет на Дюмина и Медведева

Дмитрий Песков подчеркнул, что тема оборонно-промышленного комплекса достаточно объемна и каждый занимается своими вопросами в соответствии с обязанностями.
Тимур Шерзад 2024-06-05 14:21:19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение секретаря Совбеза России Сергея Шойгу координатором работы в сфере ОПК не повлияет на работу Алексея Дюмина и Дмитрия Медведева, курирующих различные направления оборонно-промышленного комплекса. 

«Продолжают курировать, каждый по своим направлениям», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. 

Дмитрий Песков добавил, что оборонно-промышленный комплекс - очень объемная тема. Он подчеркнул, что и Дюмин, и Медведев занимаются своими вопросами в соответствии со своими обязанностями. 

Напомним, президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин назначил Сергея Шойгу координатором развития в сфере ОПК вчера. 

Путин отметил разноплановость вопросов, которые предстоит решать Шойгу. При этом, заметил президент, необходимо и учитывать рентабельность производства, и обеспечить поступление техники и вооружения в распоряжение российского оборонного ведомства. Владимир Путин отметил, что тут необходим независимый координатор всей ведущейся работы. 

#ОПК #Сергей Шойгу #Владимир Путин #Дмитрий Медведев #Дмитрий Песков #алексей дюмин
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