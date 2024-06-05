Боксер Лебедев заявил, что организаторы Олимпийских игр унизили сами себя

В сегодняшней обстановке возможность выступать под флагом и с гимном собственной страны на международных соревнованиях очень важна. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» боксер Денис Лебедев.

По его словам, руководители мероприятий обладают способностью «сделать так, чтобы это было», отметив, что при нынешних обстоятельствах это очень непросто.

На вопрос о том, как следует воспринимать запрет на участие спортсменов из РФ под собственным флагом, Лебедев выразил мнение, что российский спорт это не унизило.

«Наоборот, они унижают этим самих себя. Я считаю, что, если есть возможность ехать на Олимпиаду, лучше ей воспользоваться. Но нужно быть готовым к трудностям», - добавил он.

Лебедев также отметил, что бокс, возможно, единственный вид спорта, где на международных соревнованиях звучит российский гимн и поднимается флаг нашей страны.

Напомним, что боксерам из РФ разрешили участвовать в чемпионате мира по боксу, который пройдет в 2025 году, под флагом и с гимном России.