Фамильное древо Путина показали на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме организаторы представили генеалогическое древо президента России Владимира Путина.

Исследование заказал троюродный брат российского лидера Александр.

Согласно результатам генеалогической экспертизы, род главы государства берет свое начало из Тверской области - его предками были тверские крестьяне.

Отмечается, что экспертам потребовалось около 10 месяцев на то, чтобы отследить родословную начиная от периода до отмены крепостного права (крепостное право было отменено в 1861 году).

Напомним, что ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 17 тысяч человек из более 130 стран.