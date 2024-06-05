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В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов из Индии

По предварительной информации, четверо утонувших в Волхове молодых людей были студентами-медиками из Индии.
Дарина Криц 2024-06-05 11:35:53
© Фото: СК России © Видео: suskr53, Telegram

Тело одного из утонувших в реке Волхов в Великом Новгороде удалось найти. По предварительным данным, это студент из Индии.

Продолжаются поиски тел остальных молодых людей. На месте ЧП работают следователи.

«В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, спасателями обнаружен один погибший, следователи СК проводят осмотр места происшествия», - указали в следственном управлении СК РФ по Новгородской области.

Напомним, ночью 5 июня стало известно о гибели четырех человек в возрасте от 18 до 20 лет. Инцидент произошел накануне, примерно в 21.00 по местному времени (совпадает с московским). Пять человек пошли купаться на местную реку. Но четверо из них не смогли справиться с сильным течением, одному удалось выплыть.

Экстренные службы Новгородской области сообщали, что инцидент произошел на Волхове, в месте, не предназначенном для купания. Пришедшим на помощь очевидцам удалось спасти девушку, другие купавшиеся с ней четверо человек утонули. Все в компании были студентами медицинского института НовГУ. Глава региона Андрей Никитин сообщил, что, по предварительным данным, это были индийские студенты.

#в стране и мире #новгородская область #Великий Новгород #Трагедия #СК РФ #иностранные студенты #утонули #река Волхов
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