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В Великом Новгороде четыре иностранных студента утонули в реке Волхов

Пятеро молодых людей пошли купаться, но их снесло течение.
Мария Зайцева 2024-06-05 01:13:17
© Фото: gpvnru Вконтакте

Четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет утонули в реке Волхов в Великом Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Новгородской области в официальном телеграм-канале.

По предварительным данным, пятеро студентов пошли купаться в районе пешеходного моста через реку Волхов, но их унесло сильное течение. Одному человеку удалось спастись.

По словам очевидцев, все молодые люди были студентами из Индии и находились в трезвом состоянии.

На месте ЧП работает заместитель прокурора Великого Новгорода Дмитрий Савичев, проводится проверка.

#в стране и мире #Великий Новгород #Трагедия #молодые люди #утонули
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