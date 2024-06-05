В Великом Новгороде четыре иностранных студента утонули в реке Волхов

Четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет утонули в реке Волхов в Великом Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Новгородской области в официальном телеграм-канале.

По предварительным данным, пятеро студентов пошли купаться в районе пешеходного моста через реку Волхов, но их унесло сильное течение. Одному человеку удалось спастись.

По словам очевидцев, все молодые люди были студентами из Индии и находились в трезвом состоянии.

На месте ЧП работает заместитель прокурора Великого Новгорода Дмитрий Савичев, проводится проверка.