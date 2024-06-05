Российские танкисты сорвали ротацию врага на Авдеевском направлении

Танковые экипажи группировки войск «Центр» сорвали ротацию неприятеля на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Огневое поражение противнику наносилось с закрытой огневой позиции. Целью стал опорный пункт ВСУ и подходящие к нему резервы врага.

Для выдвижения к огневому рубежу танкисты использовали особенности рельефа местности и густую растительность. С закрытой огневой позиции на врага обрушились 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды. Экипажи стреляли по навесной траектории, корректировку огня осуществляли при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что бронегруппа российских боевых машин пехоты БМП-3 уничтожила блиндажи с пехотой врага в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.