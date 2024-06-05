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Власти Украины заявили об аресте активов РФ почти на $1 млрд

Сообщается, что в числе активов есть транспорт.
Глеб Владовский 2024-06-05 10:20:35
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Полиция Украины конфисковала активы в собственность государства стоимостью около одного миллиарда долларов США. Об этом сообщает газета РБК.

По словам главы департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрея Рубеля, связано это с тем, что они якобы имеют связь с Россией.

«В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд гривен (около 1 млрд долларов США. - Прим. ред.). Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооруженных сил», - приводит его слова издание.

Уточняется, что в числе активов, переданных ВСУ, находились 47 грузовиков, 55 легковых машин, вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650 и три бортовых полуприцепа.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии утвердили законопроект о конфискации российских активов для оказании помощи Украине.

#Украина #активы РФ #конфискация активов
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