Власти Украины заявили об аресте активов РФ почти на $1 млрд

Полиция Украины конфисковала активы в собственность государства стоимостью около одного миллиарда долларов США. Об этом сообщает газета РБК.

По словам главы департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрея Рубеля, связано это с тем, что они якобы имеют связь с Россией.

«В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд гривен (около 1 млрд долларов США. - Прим. ред.). Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооруженных сил», - приводит его слова издание.

Уточняется, что в числе активов, переданных ВСУ, находились 47 грузовиков, 55 легковых машин, вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650 и три бортовых полуприцепа.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии утвердили законопроект о конфискации российских активов для оказании помощи Украине.