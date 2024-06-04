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В Конгрессе США одобрили законопроект о санкциях против МУС

Против МУС могут ввести санкции, если инстанция будет расследовать, арестовывать или преследовать любое лицо, находящееся под защитой США и их союзников.
Марина Крижановская 2024-06-04 11:03:23
© Фото: IMAGO, Klaus Rainer Krieger, Globallookpress

В США подготовили законопроект о введении санкций в отношении МУС (Международный уголовный суд). В частности, санкции налагаются за рассмотрение дел в отношении самих Штатов и их союзников и выражаются в виде отказа в выдаче виз и заморозке активов и сделок с недвижимостью в США.

«Вводить санкции в отношении Международного уголовного суда, участвующего в любых попытках расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников», - гласит опубликованная информация на сайте Конгресса США.

Документ уже одобрен процедурным комитетом палаты представителей США. Уточняется, что под ограничения попадут действия МУС, способствующие расследованию, или аресту, или преследованию судом лица, «находящегося под защитой США и их союзников».

Поддержали законопроект о санкциях в отношении МУС девять конгрессменов, трое выступили против. Затем документ рассмотрит палата представителей, после чего его направят в сенат.

В конце мая американская газета The Wall Street Journal сообщала, что МУС может лишиться легитимности из-за преследования израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Нынешнего прокурора суда Карима Хана осудил президент США Джо Байден за преследование израильских политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

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