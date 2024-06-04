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СК РФ начал проверку Макаревича* после беседы с пранкерами

Музыкант заявил, что поддерживает Украину, и негативно высказался касательно СВО.
Глеб Владовский 2024-06-04 09:36:02
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

СК начал доследственную проверку в отношении основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* после его беседы с телефонными пранкерами Вованом и Лексусом, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что артист провел телефонный разговор с пранкером, во время которого тот представился Владимиром Зеленским. Сам же артист неоднократно говорил, что поддерживает Украину. Запись разговора опубликована в Интернете.

«В настоящее время в отношении Макаревича* ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности")», - цитирует заявление агентство.

Напомним, Андрея Макаревича* внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В перечне сказано, что источником финансирования артиста является Украина, а также упоминается «политическая деятельность».

* Андрей Макаревич - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. 

#СК РФ #Пранкер #иноагент #андрей макаревич
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