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В украинском военкомате объяснили «эмоциями» наезд на велосипедиста

На западе Украины сотрудники Львовского облвоенкомата во время погони сбили велосипедиста после просьбы предъявить документы.
Дарина Криц 2024-06-04 09:25:53
© Фото: Anastasiia Smolienko, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: srochnow, Telegram

На западе Украины сотрудники местного военкомата сбили на дороге убегавшего от них велосипедиста мобилизационного возраста.

Как сообщается, представители Львовского областного военкомата наехали на мужчину на велосипеде, не справившись с эмоциями. Они подтвердили информацию, которая начала распространяться в местных пабликах.

«Относительно видео, обнародованного в социальных сетях, сообщаем: по просьбе военнослужащих районного военкомата предъявить документы гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику. Дальше гражданин начал убегать на велосипеде. Военнослужащие, не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь», - заявили представители львовского военкомата в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах видно, что сотрудники местного ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) на микроавтобусе сбили человека, который нецензурно выражался в их адрес. Уточняется, что преследуемый все же смог убежать от местных военкомов.

Как сообщалось 22 мая, из-за ужесточения закона о мобилизации улицы городов Украины опустели - в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Киеве довольно безлюдно. Так же и в торговых центрах, кафе, ресторанах, на рынках. 

На трансляции с уличных камер видеонаблюдения в реальном времени видно, что на дорогах в рабочий день людей и машин меньше, чем утром 1 января.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #Львов #Военкомат #эмоции #мобилизация #тцк #сбили велосипедиста
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