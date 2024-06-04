В украинском военкомате объяснили «эмоциями» наезд на велосипедиста

На западе Украины сотрудники местного военкомата сбили на дороге убегавшего от них велосипедиста мобилизационного возраста.

Как сообщается, представители Львовского областного военкомата наехали на мужчину на велосипеде, не справившись с эмоциями. Они подтвердили информацию, которая начала распространяться в местных пабликах.

«Относительно видео, обнародованного в социальных сетях, сообщаем: по просьбе военнослужащих районного военкомата предъявить документы гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику. Дальше гражданин начал убегать на велосипеде. Военнослужащие, не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь», - заявили представители львовского военкомата в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах видно, что сотрудники местного ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) на микроавтобусе сбили человека, который нецензурно выражался в их адрес. Уточняется, что преследуемый все же смог убежать от местных военкомов.

Как сообщалось 22 мая, из-за ужесточения закона о мобилизации улицы городов Украины опустели - в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Киеве довольно безлюдно. Так же и в торговых центрах, кафе, ресторанах, на рынках.

На трансляции с уличных камер видеонаблюдения в реальном времени видно, что на дорогах в рабочий день людей и машин меньше, чем утром 1 января.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.