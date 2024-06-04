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В ВСУ начались проблемы с бронетехникой НАТО из-за жары

Жаркая и засушливая погода, пыль привели к засорению воздушных фильтров бронетехники НАТО и, как следствие, к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов.
Дарина Криц 2024-06-04 07:49:54
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Установившаяся жаркая погода в зоне проведения спецоперации сказалась на работе бронетехники подразделений украинской армии, поставляемой странами-членами НАТО.

Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, горячий воздух, засушливость и пыль негативно сказываются на работе воздушных фильтров военной техники. Об этом он рассказал в комментарии ТАСС.

«Повышение температуры воздуха до +30 градусов и засушливая погода привели к повышенному содержанию пыли в воздухе. Данный факт негативно сказался на эксплуатации бронетехники, поставленной Западом на Украину. Засорение воздушных фильтров приводит к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов», - приводит его слова агентство.

Кроме того, наблюдаются случаи заклинивания моторов из-за изъянов в охлаждающих системах бронетехники. Марочко добавил, что украинские военнослужащие практически не проводят техобслуживание техники и у них наблюдается дефицит квалифицированных специалистов по ее обслуживанию.

Накануне британский эксперт Александр Меркурис предположил, что в ВСУ к концу 2024 года не останется бойцов. По его словам, это возможно, если темп потерь сохранится. Тогда на конец года количество погибших и раненых превзойдет тех, кто может принимать участие в боевых действиях.

#в стране и мире #бронетехника #НАТО #Андрей Марочко #техника ВСУ #проблемы с техникой #воздушные фильтры
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