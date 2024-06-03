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В Британии предположили, что в ВСУ к концу года не останется бойцов

Аналитик Меркурис из Великобритании предположил, что с сохранением текущего темпа потерь ВСУ к концу 2024 года число боеготовых военнослужащих будет гораздо меньше количества погибших и раненых.
Дарина Криц 2024-06-03 10:24:31
© Фото: Andriy Andriyenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинская армия ежедневно теряет множество военнослужащих, и таким образом число потерь к концу 2024 года может превысить число боеготовых солдат.

Как сообщил аналитик Александр Меркурис из Великобритании, если темп потерь сохранится, то на конец года количество погибших и раненых превзойдет тех, которые могут принимать участие в боевых действиях.

«Ежедневные потери украинской армии ужасающие», - приводит слова эксперта «360».

В подтверждение своих слов он обратил внимание на численность бригад ВСУ, которые уже в настоящее время в два раза меньше необходимой нормы.

При этом Запад проводит политику, поощряющую мобилизацию молодого населения и стариков, добавил Меркурис, предположив, что в скором времени среди военнослужащих появятся и 60-летние украинцы. В то же время в зону боевых действий отправляются бойцы, не имеющие никакого опыта, с подготовкой, занявшей только несколько дней.

Как сообщалось 31 мая, министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВСУ потеряли более 35 тысяч боевиков за май.

Кроме того, украинская армия лишилась 2 700 единиц вооружения, 290 танков и боевых бронированных машин, уничтожены четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley.

#в стране и мире #аналитика #ВСУ #Украинская армия #потери ВСУ
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