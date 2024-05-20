Россиянам объяснили, можно ли заменить мясо нутом

Нут, или, как еще по-другому его называют, турецкий горох, содержит в себе большое количество витаминов и минеральных веществ. Некоторые россияне рассматривают его как альтернативу мясу из-за высокого содержания белка.

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала в интервью Радио Sputnik, можно ли использовать нут в качестве замены мясу, а также как получить от этого продукта максимум пользы.

«Ни в коем случае ни нут, ни соя, ни другие бобовые не могут быть заменой мясу», - объяснила специалист.

По словам нутрициолога, нут содержит большое количество белка, однако организм усваивает его с трудом. Она рассказала, что данный продукт необходимо сочетать с источниками аминокислот, которые содержатся в продуктах животного происхождения. Это мясо и курица.

Белоусова продолжила, что нут не рекомендуется сочетать с молочными продуктами. Она пояснила это тем, что турецкий горох содержит вещества, которые замедляют усвоение кальция.

«Людям, у которых маячит на горизонте или уже есть остеопороз, увлекаться нутом не надо. Если очень хочется, можно, но в первой половине дня», - предупредила диетолог.

Кроме того, она рассказала, что людям, страдающим подагрой и повышенным уровнем мочевой кислоты, не рекомендуется употреблять турецкий горох. Также не рекомендуется его употреблять и при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее диетолог Татьяна Жаровская рассказала, кому следует отказаться от шашлыка. По словам гастроэнтеролога, прежде всего это касается тех, у кого имеются проблемы с пищеварительной и мочевыделительной системами.