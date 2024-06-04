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В Республике Саха прогнозируют вторую волну половодья

Есть вероятность разлива реки Адыча.
Мария Зайцева 2024-06-04 03:23:04
© Фото: mchsYakutia Telegram

В Республике Саха в Якутии эксперты прогнозируют теплую погоду и интенсивное таяние снега в горах на реке Адыча, что может привести к второй волне половодья. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По данным на 3 июня, уровень Адычи у гидропоста Усть-Чаркы составил 890 сантиметров. По словам экспертом, он будет повышаться. Это может привести к затоплению участков села Бетенкес Верхоянского района.

Уровень реки Анабар в Якутии также достиг отметки опасного явления и составил 1170 сантиметров. Эксперты прогнозируют выход воды на пойму и затопление участков поселка Саскылах Анабарского района.

Ранее затопленный район в Якутии показали с коптера, из-за подъема воды эвакуировали 350 человек.

#в стране и мире #якутия #Эксперты #ВНИИ ГОЧС #уровень воды #республика саха #половодье
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