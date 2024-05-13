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Затопленный район в Якутии показали с коптера

Сегодня в затопленный участок прибудет вертолет Ми-8 МЧС России для эвакуации оставшихся жителей островных районов.
Елизавета Кондрикова 2024-05-13 07:57:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Якутии более 350 человек эвакуированы из-за подъема уровня воды в реке Лена, 99 жителей были отселены в пункты временного размещения, сообщил начальник ГУ МЧС России по Республике Саха Павел Гарин.

«В настоящее время в четырех населенных пунктах подтоплено 147 дворовых территорий, в том числе 108 жилых домов... На сегодняшний день отселено 379 человек, 55 детей, в ПВР размещено 99 человек, 32 ребенка», - уточнил представитель ведомства.

По словам местных жителей, паводковая ситуация в регионе начала развиваться три дня назад, вода пришла резко и стремительно. Жители островной части сегодня ожидают воздушное судно МЧС для проведения эвакуации. Ранее сообщалось, что для помощи будет направлен вертолет Ми-8.  

Отдельно ожидаются работы по ликвидации ледяных заторов на реке, для этого в регион также был направлен вертолет.

Напомним, сегодня в Олекминском районе Якутии был введен режим ЧС из-за интенсивного подъема уровня воды в реке Лена, где критическая отметка уже превышена на 10 сантиметров. Среди затопленных участков также оказалась автомобильная дорога республиканского значения «Умнас».

#республика саха (якутия) #эвакуация #наш эксклюзив #Затопление #Паводки #лена
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