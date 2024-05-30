Расчет САУ «Мста-СМ2» уничтожил украинских минометчиков в зоне СВО

Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Мста-СМ2» из состава группировки войск «Запад» уничтожил украинские минометные расчеты. Об этом сообщает Минобороны России.

Координаты целей передает разведка - после этого артиллеристам остается правильно навести орудие и нанести огневое поражение. Дистанция стрельбы, как отметили в МО РФ, составляет несколько десятков километров.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что самоходки могут работать как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

В ходе боевых действий расчеты 152-миллиметровых гаубичных САУ применяют осколочно-фугасные боеприпасы. Некоторые из них могут быть высокоточные, когда этого требует обстановка. Артиллеристы работают как по переднему краю неприятеля, так и по его тылам.

Ранее бойцы группировки «Центр» продемонстрировали съемочной группе «Звезды» уничтожение танка Abrams под Новоселовкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.