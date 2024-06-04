В Белгородской области ранены два человека при атаке дрона ВСУ

Ранены замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун и мирная жительница в результате атаки беспилотника ВСУ на штаб по восстановлению жилья в селе Головчино Белгородской области. Информацию об этом опубликовал губернатор района Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей. Женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей бригада скорой помощи доставляет в больницу №2 города Белгорода», - сообщил Гладков.

Известно, что заместитель главы администрации Грайворонского городского округа доставлен в Грайворонской ЦРБ с осколочными ранениями грудной клетки. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В здании штаба по восстановлению жилья выбиты окна, повреждены фасад и входная группа, уточнил губернатор.

Также Вячеслав Гладков сообщил об отсутствии электроснабжения в 14 населенных пунктах после атаки украинскими FPV-дронами в Белгородской области.

«Без электроэнергии временно остаются абоненты 14 населенных пунктов: с. Болдыревка, с. Головино, с. Салтыково, с. Варваровка, п. Малиновка, п. Октябрьский, с. Отрадное, с. Бехлевка, с. Толоконное, с. Петровка, с. Нехотеевка, с. Соловьевка, с. Новая Деревня и часть абонентов п. Политотдельский», - указано в сообщении губернатора.

Также известно о возгорании сухой травы, очаг был ликвидирован специалистами МЧС России. Вячеслав Гладков сообщил о начале работы аварийных служб по ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Ранее в Белгородской области погиб водитель движущегося транспорта при обстреле ВСУ. В результате взрыва автомобиль сгорел полностью.