Режим ЧС из-за заморозков могут ввести в России до конца недели

Режим ЧС федерального уровня могут ввести в России до конца недели из-за продолжительных заморозков, об этом сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

«ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями», - сообщила Лут.

После введения режима чрезвычайной ситуации планируются работы, направленные на получение выплат пострадавшим сельхозпроизводителям. Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал, что в период майских заморозков в России погибли более одного миллиона гектаров посевов, в том числе 850 тысяч зерновых. В пострадавших регионах ведется пересев зерновых и зернобобовых.

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод рассказал «Звезде» о влиянии гибели посевов в результате заморозков на рост цен.