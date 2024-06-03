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Режим ЧС из-за заморозков могут ввести в России до конца недели

После введения режима чрезвычайной ситуации планируется работа с выплатами страховых компаний пострадавшим от заморозков.
Услада Дубинина 2024-06-03 16:16:53
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Режим ЧС федерального уровня могут ввести в России до конца недели из-за продолжительных заморозков, об этом сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

«ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями», - сообщила Лут.

После введения режима чрезвычайной ситуации планируются работы, направленные на получение выплат пострадавшим сельхозпроизводителям. Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал, что в период майских заморозков в России погибли более одного миллиона гектаров посевов, в том числе 850 тысяч зерновых. В пострадавших регионах ведется пересев зерновых и зернобобовых.

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод рассказал «Звезде» о влиянии гибели посевов в результате заморозков на рост цен.

#МЧС #режим ЧС #Заморозки #Оксана Лут
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