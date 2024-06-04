В центре имени Чазова открылась конференция «Кардиология на марше»

Более семи тысяч специалистов со всей России и не только собрались на Всероссийскую научно-практическую конференцию «Кардиология на марше». Она сегодня открылась в Москве в центре имени Чазова. Главная цель - обмен опытом. Достижения наших врачей в области кардиологии впечатляют. Уникальные, сложнейшие операции проводятся быстро и с минимальным вмешательством для пациентов.

Федеральный кардиоцентр имени академика Чазова. В год здесь делают около 5 тысяч уникальных операций. Лечат пациентов со всей страны, в том числе с новых территорий. Хирурги проводили операцию 81-летней пенсионерке. Меняли сердечный клапан - у нее хроническая сердечная недостаточность.

Операции через надрез на бедре здесь уже рутина, делают каждый день. На все 10 минут и готово. При этом минимум травматизма. И уже через два часа пациент с новым клапаном в сердце приходит в себя. А всего через несколько дней можно домой.

«До операции давление у пациентки было достаточно низкое. Клапан фиксирован, стоит хорошо. Отсутствуют проблемы. Замечательные цифры давления. Которые придется снижать, чтобы достичь оптимальных цифр», - рассказал главный научный сотрудник отдела сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ им. Е.И. Чазова Тимур Имаев.

Западные санкции никак не повлияли на операции. Сейчас каждый пятый установленный сердечный клапан российского производства. Они самые лучшие, говорят врачи. Сделан из искусственного материала, устойчив к воздействиям, работает долго. Хотя преимущественно сейчас используются клапаны американского производства, поставляются они и из дружественных стран, того же Китая или Индии.

Операции на сердце покажут участникам международной конференции «Кардиология на марше», которая открылась сегодня в центре имени Чазова.

«Это историческая конференция. Она уже многие десятки лет проходит в нашем центре. Обсуждаются все основные вопросы кардиологические - начиная от терапии, от лечения. И малоинвазиваня хирургия, открытые операции на сердце», - рассказал первый заместитель генерального директора НМИЦ им. Е.И. Чазова Филипп Палеев.

Участвуют более 7 тысяч человек. Ведущие ученые, врачи-кардиологи и терапевты. И не только со всей России. Делегации из-за рубежа - Армения, Иран, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия.

«С российскими коллегами мы решаем одни проблемы болезней кровообращения у наших пациентов. Если мы обеспечим эффективную работу на уровне первичной работы и профилактики - это поможет нам снизить показатели смертности», - поделилась главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Белоруссии Наталья Митьковская.

На конференции говорят о проблемах медицины и достижениях. В кардиоцентре имени академика Чазова объединяют лучшие традиции отечественной медицины и новейшие разработки. Одно из приоритетных направлений - фармакология.

«Для лечения инсульта, для предотвращения отека мозга. Препарат выходит на клиническое испытание. У нас разрабатывается препарат "Миниплазмин". Это препарат антитромботический, который будет направлен на лечение застарелых тромбозов, которые на сегодня не имеют никакого лечения», - рассказала заместитель генерального директора НМИЦ им. Е.И. Чазова Елена Парфенова.

Завтра - второй день «Кардиологии на марше». Будут мастер классы - операции. На конференцию приедут врачи из Донецка и Луганска. Будут делиться своим опытом.

Ранее хирурги центра имени Бакулева провели уникальную операцию на сердце. На время манипуляций жизненно важный орган пациента полностью остановили, а его подключили к аппарату искусственного кровообращения.