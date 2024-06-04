Несколько выстрелов для острастки в воздух, и в лесополосе - как сообщается в Харьковской области, где Россия создает санитарную зону - слышится иностранная речь. Это уже второй за последнюю неделю французский наемник, который попал в плен российских подразделений. Первый - в Клещеевке, в ДНР - был тяжело ранен и вряд ли мог говорить. А этот самостоятельно выходит из окопа и ложится на землю.

На форме наемника, если приглядеться, можно рассмотреть шеврон с флагом Пятой республики. В январе - больше 60-ти иностранных наемников, в основном граждане Франции - были уничтожены в результате удара по пункту их временной дислокации в Харькове.

Французские военные инструкторы на Украине, как и любые другие иностранцы в рядах ВСУ - законная военная цель и не имеют никакого иммунитета. Эти заявления Кремля и МИДа последовали сегодня на фоне сообщений о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже в ближайшие дни может официально объявить об отправке военных на Украину. Впрочем, новые кадры из зоны проведения специальной военной операции подтверждают - французы уже там.

Но если до сих пор официальный Париж отрицал факт присутствия на Украине кадровых военных - заявляя, что все французы туда отправились в качестве добровольцев, взяв отпуск на родине - то теперь, как пишет Washington Post, Макрон может пойти по пути еще большей эскалации. Хотя с этим не согласны и некоторые союзники по НАТО. Возможное участие армий из стран Североатлантического альянса - одна из тем в предвыборной борьбе в Европарламент.

«Я не хочу, чтобы сыновей Италии отправляли умирать и сражаться на Украину. Я не хочу, чтобы итальянское оружие бомбило и убивало Россию. Италия ни с кем не воюет. Макрон, ты хочешь начать войну? Надевай каску, надевай бронежилет и езжай на Украину, но не морочь голову итальянцам! Иди и воюй, но не трогай нас, желающих жить в мире», - заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Необычный перфоманс прошел и во Франции, где рядом с Эйфелевой башней граждане Германии, Болгарии и что символично Украины - выставили пять гробов укрытых флагом Пятой республики - так хоронят погибших французских солдат. До этого Париж

передал Киеву несколько десятков высокоточных крылатых ракет большой дальности Scalp. Хотя по объемам военной помощи Франция уступает не только США, Германии и Великобритании, но Дании, Нидерландам и даже Польше. Вопрос - как расценят пусть даже такое символическое заявление об отправку на Украину французских военных советников в Кремле - задали сегодня пресс-секретарю российского президента.

«Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов. И неважно - они французские или не французские. И в данном случае мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим», - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Символично, и что объявить об отправку на Украину французских военных инструкторов Макрон может на торжествах, приуроченных к 80-летию высадки союзников в Нормандии. Которые состоятся уже через 2 дня. Россию на них не пригласили. Зато кроме Байдена там будет, например, Зеленский. Сегодня на пляже Омаха прошла репетиция запланированной исторической реконструкции.

При этом как заявил бывший полковник ВМС Франции Пер де Йонг - французские инструкторы находятся в зоне боевых действий. Ранее о переброске небольшого контингента еще месяц назад во Львов и Одессу написали украинские СМИ. По их данным, еще 300 человек там ждут в этом месяце.

А пока рядом с французским посольством в Москве начали появляться такие плакаты. На них коллаборационист Эдгар Пюо, с августа 44-го - то есть уже после высадки союзников в Нормандии - возглавлявший 33-ю дивизию СС «Шарлемень». Он участвовал в боях против Красной армии на Восточном фронте и был убит. Рядом призыв - вызывайте Волгу. Это позывной, по которому как украинские военные, так и иностранные наемники по радиочастоте 149.200 могут выйти на связь с российскими подразделениями и сдаться в плен.

Ранее прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Франции Куэсты Хьюго Джулиана. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.