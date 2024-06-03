Француза Куэсту Хьюго Джулиана будут судить в ДНР за наемничество

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Франции Куэсты Хьюго Джулиана, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России.

«Объявленный в международный розыск 32-летний гражданин Французской Республики Куэста Хьюго Джулиан заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Джулиана будут судить по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса. По этой статье полагается максимальное лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее его объявили в международный розыск.

Следствие утверждает, что француз на службе занимал должность механика-водителя в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ с июля 2022 года по февраль 2024-го. Он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника и получил денежное вознаграждение, эквивалентное 900 тысячам рублей.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский узаконил французских наемников на Украине. Военные инструкторы из Франции теперь смогут посетить учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.