Путин поручил проверить ситуацию с отдыхом для пострадавших от паводков детей

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере детского отдыха для детей из пострадавших от паводков регионов. Об этом глава государства сказал во время совещания с членами правительства РФ по видеоконференции.

«Татьяна Алексеевна, проверьте пожалуйста сами, что происходит в реальной жизни. А коллегам из регионов, которые подключаются к этой работе, большое спасибо», - сказал Путин.

Татьяна Голикова отметила, что по поручению президента на детский оздоровительный отдых выделили дополнительные финансовые ресурсы Белгородской и Оренбургской области. Она добавила, что на контроле находится ситуация в приграничных территориях.

Ранее Владимир Путин рекомендовал предоставить отпуска пострадавшим от паводка. Такое решение затрагивало Курганскую, Оренбургскую и Тюменскую области. Свободные от работы дни пострадавшие смогут потратить на восстановление разрушенного после паводков жилья.