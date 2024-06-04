МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден запретил въезд из Мексики для нелегально пересекающих границу

Ограничение распространяется на периоды, превышающие пропускные способности на границе США с Мексикой.
Услада Дубинина 2024-06-04 20:11:15
© Фото: Mani Albrecht ZUMAPRESS.com Globallookpress

Президент США Джо Байден ввел временный запрет на предоставление политического убежища нелегальным мигрантам, которые незаконно пересекают границу США с Мексикой. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден считает, что мы должны обезопасить нашу границу. Именно поэтому сегодня он объявил об исполнительных мерах по запрету мигрантам, незаконно пересекающим нашу южную границу, получать убежище», - указано в заявлении.

Из сообщения пресс-службы известно, что «мера носит непостоянный характер». Запрет вводится на периоды, когда поток мигрантов из США превышает пропускные способности на границе двух стран.

Ранее мексиканские пограничники не допустили россиян на рейсы в Мексику из-за борьбы с нелегальными мигрантами, желающими попасть в США. Такое объяснение выпустила авиакомпания Turkish Airlines.

#в стране и мире #сша #мигранты #мексика #Джо Байден #нелегалы #ограничение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 