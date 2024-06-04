Байден запретил въезд из Мексики для нелегально пересекающих границу

Президент США Джо Байден ввел временный запрет на предоставление политического убежища нелегальным мигрантам, которые незаконно пересекают границу США с Мексикой. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден считает, что мы должны обезопасить нашу границу. Именно поэтому сегодня он объявил об исполнительных мерах по запрету мигрантам, незаконно пересекающим нашу южную границу, получать убежище», - указано в заявлении.

Из сообщения пресс-службы известно, что «мера носит непостоянный характер». Запрет вводится на периоды, когда поток мигрантов из США превышает пропускные способности на границе двух стран.

Ранее мексиканские пограничники не допустили россиян на рейсы в Мексику из-за борьбы с нелегальными мигрантами, желающими попасть в США. Такое объяснение выпустила авиакомпания Turkish Airlines.