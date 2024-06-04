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Задержан подозреваемый в стрельбе в московском Бибирево

В квартире злоумышленника обнаружена пневматическая винтовка.
Услада Дубинина 2024-06-04 20:46:33
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе по пассажирам в автобусе, который находился рядом с остановкой общественного транспорта, в Бибирево московского района. Информация об этом размещена на сайте ГУ МВД России по городу Москве. На месте задержания обнаружена и изъята пневматическая винтовка.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 50-летнего мужчину», - указано в сообщении ведомства.

Задержанным оказался 50-ти летний мужчина. Неизвестный произвел несколько выстрелов из окна своей квартиры жилого дома на Костромской улице по остановке, рядом с которой находился автобус с пассажирами. В результате стрельбы из пневматического оружия два человека получили ранения, пострадавшим потребовалась медицинская помощь. По факту стрельбы в Бибирево возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.

#Москва #в стране и мире #стрельба #МВД РФ #Бибирево
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