В Москве неизвестный открыл огонь из окна и ранил двух прохожих

На Костромской улице в Москве неизвестный открыл огонь из окна дома и ранил двух прохожих. Отмечается, что он стрелял и по автобусу. Пострадавших среди пассажиров транспорта нет, все люди в безопасности.

На данный момент место происшествия оцеплено, дороги в районе перекрыты. Сотрудники правоохранительных органов обходят дом в поисках преступника.

Очевидица рассказала «Звезде», что одного из пострадавших ранило в голову.

«Парень с танцев шел к метро. На глазах моего парня попали, он был на улице, меня ждал. Голова ранена, приехала скорая, забрали», - пояснила она.

В столичной прокуратуре сообщили, что стрельба велась из пневматического оружия. Другие обстоятельства происшествия выясняются.