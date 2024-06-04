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В Москве неизвестный открыл огонь из окна и ранил двух прохожих

В столичной прокуратуре сообщили, что стрельба велась из пневматического оружия.
Игнат Далакян 2024-06-04 18:54:47
© Фото: Прокуратура Москвы © Видео: @NashRayonAltufevskey, Telegram

На Костромской улице в Москве неизвестный открыл огонь из окна дома и ранил двух прохожих. Отмечается, что он стрелял и по автобусу. Пострадавших среди пассажиров транспорта нет, все люди в безопасности.

На данный момент место происшествия оцеплено, дороги в районе перекрыты. Сотрудники правоохранительных органов обходят дом в поисках преступника.

Очевидица рассказала «Звезде», что одного из пострадавших ранило в голову.

«Парень с танцев шел к метро. На глазах моего парня попали, он был на улице, меня ждал. Голова ранена, приехала скорая, забрали», - пояснила она.

В столичной прокуратуре сообщили, что стрельба велась из пневматического оружия. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

#Москва #в стране и мире #стрельба #пострадавшие #Прокуратура
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