Соединенные Штаты приближаются к тираническому авторитарному режиму. Об этом рассказал «Звезде» бывший офицер армии США Скотт Беннетт, комментируя решение не пускать приглашенного на ПМЭФ Скотта Риттера в Россию.

«Правительство США не хотело, чтобы Скотт прибыл в Санкт-Петербург и выступил на форуме. Поэтому они вмешались и остановили его. Но есть и те, кто приехал в Санкт-Петербург - это я, Ларри Джонсон и множество других американцев, которые будут говорить об этом, потому что это - ужасающее нарушение прав американских граждан, которое нельзя терпеть. Но США и администрация Байдена действительно приближаются к тираническому авторитарному режиму», - сказал Беннетт.

Он отметил, что американское правительство хочет остановить американцев, однако, как считает Беннетт, это все только подтолкнет несогласных с правительством США американцев к более агрессивному способу донесения правды, а также к отказу подчиняться той тирании, которой недавно подвергся Скотт Риттер.

По словам бывшего офицера американской армии, Скотт Риттер опирается на свой опыт службы в морской пехоте, на опыт офицера разведки и на опыт инспектора ООН по вооружениям.

«Теперь он политический обозреватель, который очень внимательно следит за историей спецоперации, за геноцидом против русскоязычного населения на Донбассе. Со всем этим Скотт Риттер очень знаком, как и я, как и многие другие. И я думаю, он хотел вселить надежду в русских людей, в российскую аудиторию, что американцы не на стороне администрации Байдена, они не на стороне противостояния с Россией», - заявил Беннетт.

Он считает, что Скотт Риттер хотел показать россиянам и российскому правительству, что они правы.

«Скотт пытается передать надежду и оптимизм. Он призывает Россию придерживаться своей стратегии, потому что в итоге это приведет к победе», - считает Беннетт.

Ранее бывшего офицера разведки США Скотта Риттера вывели из аэропорта США, не дав вылететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. Как сообщил он сам, его сняли с рейса и вывели из аэропорта, конфисковав паспорт.