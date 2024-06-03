Водитель погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области погиб водитель автомобиля, движущегося по дороге в селе Муром Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа. К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте», - указано в сообщении губернатора.

Специалисты устанавливают личность погибшего при взрыве водителя. Транспортное средство полностью сгорело, уточнил Вячеслав Гладков.

Ранее МЧС предупредило об атаке БПЛА на всей территории Белгородской области и призвало жителей быть бдительнее. В области прозвучали сигналы опасности.