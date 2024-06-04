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«Орлан» помог артиллеристам обнаружить и поразить гаубицу М-777

Беспилотники помогают нашей разведке обнаружить позиции неприятеля. С помощью установленного на них лазера «Орланы» наводят точно на цели корректируемые боеприпасы «Краснополь».
Андрей Лазарев 2024-06-04 17:45:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет САУ «Мста-С» нанес удар управляемым снарядом «Краснополь» по замаскированной американской буксируемой гаубице М-777 на Авдеевском направлении. Выявить и навести орудие наши артиллеристы смогли благодаря действиям операторов беспилотников. Как работает эта связка, рассказал военный корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

«Орлан-30» запускается в полет с помощью катапульты, словно с тетивы взмывая в небо. Уже через пару мгновений беспилотник-разведчик  сливается с облаками. На высоте в две тысячи метров «Орлана» не видно и не слышно, но его камера в режиме реального времени передает картинку на монитор.

За позициями боевиков, которые пытаются закрепиться к западу от Адвеевки, следит оператор с позывным Шериф. Его подразделение, в составе группировки войск «Центр», контролирует небо на этом участке фронта.

«Стараемся ориентироваться уже на местности. В приоритете, конечно, РСЗО», - рассказывает Шериф.

Когда цель обнаружена, ее координаты оператор тут же передает артиллеристам. Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» бьет по скоплению пехоты ВСУ. «Орлан-30» отслеживает  передвижения и смену огневых позиций ствольных арторудий ВСУ. Когда растет  интенсивность контрбатарейной борьбы очень важно, кто ударит первым.

«Орлан-30» трудно переоценить. Беспилотник подсвечивает цели лазером, в том числе и для высокоточного снаряда «Краснополь» с возможностью самонаведения по отраженному излучению. Объективный контроль подтверждает уничтожение американской гаубицы М-777.

«Орлан» собирается как конструктор - из нескольких элементов. В составе консоль, крыло, размах которого, кстати более трех метров, хвостовая часть. Время сборки - всего 15 минут.

Запас топлива позволяет «Орлану» находиться в воздухе до восьми часов. Таким образом, противник постоянно находится под наблюдением, поскольку пока один беспилотник возвращается и садится, второй уже готов к запуску. «Орлан-30» способен развить скорость до 150 километров в час. Оснащен прибором ночного видения и тепловизором, что позволяет операторам БПЛА следить за противником не только днем, но и после заката.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #краснополь #орлан-30 #наш эксклюзив #СВО
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