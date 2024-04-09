Высокоточный «Краснополь» уничтожил американскую гаубицу M109 ВСУ

Словно молотом, установка 2С19 «Мста-С» вколачивает мощные 152-миллиметровые снаряды в позиции боевиков. В этот раз удары по противнику будут наноситься высокоточными управляемыми «Краснополями».

Звучит команда, и «Краснополь» обрушивается на цель с высокой скоростью, поражая ее без промаха. Прямо в бетонном укрытии взрывается и горит американская самоходная гаубица M109. Попадание зафиксировал наш беспилотник-разведчик «Орлан-30». Именно он лазером корректировал полет снаряда.

«Краснополь» стирает с лица земли и командный пункт боевиков. Попадание подтверждают данные объективного контроля. Артиллеристы вновь доказали, что для умного снаряда не существует неуязвимых целей.

Гаубица «Мста-С» - приоритетная цель для противника. И пока самоходку не заметили с дронов, ее надо на время спрятать и зарядить уже новым «Краснополем».

«Краснополь» перевозят исключительно в спецконтейнерах. Высокоточный сняряд состоит из головки самонаведения, боевой части и разгонного двигателя, который позволяет ему в воздухе развить дополнительную скорость.

«Оператор беспилотного летательного аппарата находит и определяет цель. Дает мне установки. Ключом-установщиком программирую его. Занимает не более 30 секунд, после чего заряжается снаряд, наводится установка и выстреливается. И снаряд в полете ложится на луч», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Кубань».

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Андрея Лазарева.

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Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.