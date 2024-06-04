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МИД РФ рекомендовал обращать внимание на «е» и «ё» в загранпаспортах

Рекомендации связаны с частым обнаружением ошибок написания букв «е» и «ё» в заграничных паспортах.
Услада Дубинина 2024-06-04 16:35:57
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Министерство иностранных дел РФ выпустило рекомендации к проверке написания букв «е» и «ё» в заграничных паспортах, статья об этом опубликована на сайте Консульского департамента МИД России. 

Ведомство уточнило, что за последнее время участились обращения граждан из-за случаев признания недействительными загранпаспортов по причине ошибочного написания в них имен граждан, содержащих буквы «е» и «ё».

«Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам, в первую очередь - документам, подтверждающим присвоение заявителю соответствующего имени», - написано в статье. 

В рекомендации указаны четыре правила о написании гласных букв в заграничных паспортах со ссылками на часть 3 статьи 1 Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», правила русской орфографии и пунктуации (утвержденные в 1956 году Академией наук СССР, Минвузом СССР и Минпросом РСФСР) и административный регламент по оформлению и выдаче загранпаспорта. Также ведомство уточнило, что заявитель при смене имени обязан предоставить соответствующий документ.

При обнаружении разночтений МИД РФ рекомендует обратиться в соответствующий орган для оформления паспорта с верными данными. 

Ранее туристов из Челябинска не пустили на рейс из-за ошибки в заграничном паспорте. Сотрудники паспортного контроля обнаружили ошибку в маркировке пола - вместо буквы «М» стояла галочка.

#в стране и мире #русский язык #МИД РФ #отдых #загранпаспорт #рекомендации МИД
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