Туристов из Челябинска не пустили на рейс из-за ошибки в загранпаспорте

Семья Мазуниных из Челябинска осталась без отпуска за границей из-за ошибки в паспорте одного из детей. При этом несостоявшееся путешествие обошлось им в круглую сумму. Но теперь компенсировать затраты на путевку никто не спешит.

Сотрудники паспортного контроля нашли ошибку не в персональных данных сына, а в маркировке пола - вместо буквы «М» стояла галочка. А данные проверяет не человек, а машина, поэтому ребенка не пропустили, хотя по данному загранпаспорта, как утверждает его мама, мальчик уже не раз летал.

В УФМС извинились и пообещали выдать новый документ. Турагент ответственность с себя тоже снял.

«Мы копили на этот отпуск, брали кредит. Я хочу добиться полной компенсации, плюс моральный вред. Я считаю, что нужно однозначно наказывать ведомство», - сказала Татьяна Мазунина.

Юрист Никита Якушин объяснил, что в такой ситуации получить компенсацию все-таки возможно. Сначала надо обратиться в суд по месту нахождения ответчика, например, по месту прописки.

Так, жертвами испорченного отдыха нередко становятся россияне, фамилии, имена и отчества которых содержат букву «Ё». Например, когда в одних документах точки над Е есть, а в других – нет. Также проблемы возникают с транскрипцией имен собственных. Также внимательным к проверке документов нужно быть обладателям в именах букв «Ю» или «Я».