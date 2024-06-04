США провели испытательный пуск ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом говорится в пресс-релизе базы космических сил США Ванденберг.

«Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III... был произведен с базы космических сил Ванденберг во вторник, 4 июня», - цитирует РИА Новости сообщение американских военных.

Целью запусков США заявляют «демонстрацию готовности ядерных сил». Отмечается, что по итогу испытаний будет оценена эффективность и точность системы вооружения.

Предыдущий запуск не состоялся из-за ремонта на полигоне Рейгана. Он должен был пройти в феврале текущего года. Еще одно испытание запланировано на 6 июня. Пресс-служба американской военной базы заявила, что российским властям было направлено уведомление о предстоящих испытаниях в соответствии с Международным кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет.