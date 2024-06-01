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США запустят две межконтинентальные ракеты

Испытания позволят подтвердить и проверить эффективность и точность системы вооружения с целью «демонстрации готовности ядерных сил».
Ирина Егорова 2024-06-01 20:43:29
© Фото: U.S. Space ForceKeystone Press Agency, Global Look Press

США проведут запуск двух невооруженных межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Испытания запланированы на 4 и 6 июня, заявило американское командование космических сил.

«Первое испытание запланировано на 4 июня с 12.01 до 4 июня 2024 года в 6.01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12.01 до 6 июня 6.01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга», - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что целью программы испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет является «демонстрация готовности ядерных сил США». По результатам испытаний оценят также эффективность и точность системы вооружения.

Предыдущий запуск, который был запланирован на февраль 2024 года, не состоялся из-за ремонта на полигоне Рейгана. По информации командования, американская сторона предупредила Россию о готовящихся запусках.

#сша #ядерные силы #запуск #испытание #межконтинентальная баллистическая ракета
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