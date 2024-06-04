Байден допустил отказ Украине в членстве НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что Украина останется вне НАТО, но Соединенные Штаты продолжат поставлять ей оружие. Об этом американский лидер рассказал изданию Times.

По словам Байдена, мир на Украине не означает ее вступление в Североатлантический альянс. Он отметил, что у Вашингтона такие же отношения с Киевом, как и с другими странами, которым американцы поставляют оружие.

При этом американский президент подчеркнул, что не считает предложение Москвы закончить украинский конфликт лучшим вариантом для Киева, говорится в статье.

Ранее Министерство иностранных дел России объяснило лицемерие Запада в отношении конфликта на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пока западные страны демонстративно обсуждают тему разрешения ВСУ бить по российской территории, снаряды НАТО давно используются Киевом для своих атак.